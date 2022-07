Santos acerta contratação de Newton Drummond, ex-Inter, para o cargo de diretor executivo de futebol

publicidade

O Santos acertou, nesta quarta-feira, a contratação de Newton Drummond, o Chumbinho, para o cargo de diretor executivo de futebol. Ex-Coritiba, o profissional ainda passou por Inter, Vasco, Vitória e Chapecoense.

Drummond chega para substituir Edu Dracena, ex-jogador do clube paulista, que estava na função desde outubro de 2021. Antes de fechar com Chumbinho, o Peixe levou "não" de Ricardo Moreira, do Orlando City, dos Estados Unidos, e Paulo Bracks, ex-Inter.

Newton Drummond teve três passagens pelo Colorado. Entre 2002 e 2011, o profissional foi bicampeão da Libertadores e campeão do mundo, além de conquistar a Recopa Sul-Americana, Copa Sul-Americana e sete campeonatos gaúchos. Em 2013, ele retornou e ficou até o início de 2014. Por último, em 2016, Chumbinho voltou ao clube com o objetivo de tentar salvar o Inter do rebaixamento no Brasileirão, mas não conseguiu.

Veja Também