Santos anuncia saída de Ariel Holan

O Santos anunciou na manhã desta segunda-feira a saída de Ariel Holan. O técnico pediu demissão do clube, que foi atendida pelo presidente do Peixe, Andres Rueda.

O adeus de Holan ocorre um dia depois da derrota do Santos para o Corinthians na Vila Belmiro, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. O treinador também não estará no comando do clube no jogo importantíssimo nesta terça, quando a equipe santista irá medir forças com o Boca Juniors pela Libertadores.

No Santos desde 22 de fevereiro, Holan fez apenas 12 jogos com o time. Foram quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. O aproveitamento ficou em 41,6%.

