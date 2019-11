Santos e São Paulo empatam num clássico movimentado

publicidade

Em clássico movimentado, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado justo após o time alvinegro ter sido superior na etapa inicial, enquanto que a equipe tricolor melhorou no segundo tempo.

Com o empate, o Santos segue na terceira colocação, com 65 pontos, e pode garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores na próxima rodada. Em quinto com 53, o São Paulo pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR neste domingo, mas o time paranaense já está garantido na competição continental e não interfere na luta da equipe tricolor. O clássico contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro em um dos camarotes da Vila Belmiro. Ele recebeu uma camisa do Santos, personalizada com seu nome, e acenou para os torcedores. Ouviu gritos de "mito" e também vaias com chamados de "miliciano".

Em campo, o Santos foi melhor no primeiro tempo e desperdiçou chances de ir para o intervalo com uma vantagem maior. Após abrir o placar logo aos 7 minutos, com Carlos Sánchez cobrando pênalti, a equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli criou as principais oportunidades. A melhor aconteceu quando Tiago Volpi saiu do gol para afastar lançamento, o meia uruguaio pegou a sobra quase do meio de campo e mandou por cobertura, mas a bola passou ao lado da trave.

O São Paulo praticamente não criou na etapa inicial. Com o espanhol Juanfran na lateral direita e Daniel Alves avançado, o time não conseguia achar espaços na defesa santista. Os únicos lances que levaram certo perigo foram por erros dos adversários nas saídas de bola. No segundo tempo, porém, o São Paulo voltou muito melhor. Liziero entrou na vaga de Jucilei e deixou o time mais ofensivo. O empate saiu aos nove minutos com Daniel Alves. No lance anterior, o Santos havia perdido ótima chance com Eduardo Sasha, que parou em Tiago Volpi.

O clássico melhorou após o gol tricolor. O São Paulo se manteve melhor, principalmente porque Daniel Alves "acordou". O jogador passou a conduzir a equipe em campo. Vitor Bueno também teve boa atuação, além de ter feito a jogada que originou o empate. Pablo destoou ao perder chances nas finalizações. Os minutos finais continuaram movimentados, mas o placar não foi alterado. O Santos perdeu os 100% de aproveitamento em clássicos como mandante nesta temporada, enquanto que o São Paulo segue sem vencer um rival como visitante desde 2017.