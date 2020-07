Santos lança ação para colocar bonecos de torcedores nas arquibancadas da Vila

publicidade

Com o impedimento da presença de público nos estádios, o Santos encontrou uma forma de "colocar" seus torcedores nas arquibancadas da Vila Belmiro. O clube iniciou na a venda de bonecos personalizados com os semblantes dos seus fãs a serem expostos nos setores dos estádios nas partidas em que o time for mandante.

A iniciativa já foi realizada por equipes na Europa, na retomada das competições por lá. E a sua primeira utilização será no próximo meio de semana, quando o Santos receberá o Santo André, na Vila Belmiro, em duelo pela retomada do Campeonato Paulista – a FPF ainda não detalhou a tabela das duas rodadas finais da fase de classificação.

Já a disputa do Brasileirão está prevista para começar no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto. E em função da pandemia do coronavírus, dificilmente o futebol nacional terá jogos com presença de público em 2020.

Os bonecos personalizados serão colocados nas arquibancadas de dez partidas consecutivas como mandante. As vendas ficaram restritas a sócios na quarta-feira, sendo liberadas para os demais torcedores a partir das 12 horas desta quinta. O Santos também explicou que o valor do pacote é de R$ 200 para não sócios, R$ 100 para sócios Silver, R$ 50 para sócios Gold e R$ 25 para sócios Black.

Após o fim dos dez jogos da iniciativa, os associados do Santos receberão o boneco personalizado, além de 200 pontos no Programa Sócio Rei no ato da compra, um certificado e os ingressos físicos dos jogos. A retirada dos bonecos ocorrerá nas cidades de Santos e São Paulo. Quem residir fora dessas localidades, terá de pagar o frete para o envio do produto pelo clube.