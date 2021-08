Santos oficializa a chegada do atacante Léo Baptistão

publicidade

O Santos anunciou neste sábado a contratação de Léo Baptistão, seu novo atacante após a negociação de Kaio Jorge com a Juventus. Aos 28 anos, o reforço chegou com a bênção do astro Neymar e assinou contrato até maio de 2023 para ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

"Léo Baptistão é o mais novo jogador do Santos FC. O atacante de 28 anos atuou pelo Wuhan FC, da China, na última temporada, e assinou contrato com o Peixão até maio de 2023", informou o clube. "O Santos aguarda a liberação da documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID."

O clube usou uma chamada de vídeo com Neymar para anunciar o reforço. E o atual jogador do Paris Saint-Germain fez enorme festa com a contratação do amigo. "Aí moleque, parabéns, seja bem-vindo e faça muitos gols pelo nosso Peixe", disse Neymar, esbanjando alegria no papo com Léo Baptistão.

O Santos aguarda a liberação da documentação internacional, via Federação Chinesa, para que o atleta possa ser registrado no BID.



Nascido em Santos, o centroavante teve uma passagem pelo futsal do clube, mas se destacou na base da Portuguesa Santista até chegar ao Rayo Vallecano, da Espanha, em 2008. O atacante chamou a atenção do Atlético Madrid e foi contratado em 2013. Depois, passou por Real Betis, Villarreal e Espanyol, até se tranferir para o Wuhan FC.

De volta ao Brasil, ele comemorou bastante o acerto com o Santos. "Sentimento bom demais. Fiquei muito tempo fora de casa, então é um sonho poder voltar para o Brasil, para a minha cidade natal, e para um dos maiores clubes do mundo", afirmou Léo Baptistão. "Já joguei no futebol de salão na base do Santos FC, então eu já tinha essa vontade de voltar e poder jogar agora pelo profissional do clube. Foi o momento ideal para isso e agora é ir em busca de coisas grandes com essa camisa."

Com vasta experiência no futebol Internacional, o atacante tinha propostas para seguir atuando fora do País, mas optou pelo Santos para ficar mais perto da família e realizar o sonho de jogar num clube de ponta do País.

"Eu queria muito estar aqui. Tive outras propostas na Europa e de alguns clubes brasileiros também, mas assim que o Santos bateu na minha porta, eu falei para os meus empresários focarem só nisso", revelou Léo Baptistão. "Tinha muita vontade de vir e fiz um grande esforço para estar aqui. Estou muito feliz com a minha decisão, com o projeto e a estrutura do clube, e também com o estilo de jogo do Diniz", seguiu. "Acredito que vou me adaptar muito bem com a equipe e estou empolgado demais."