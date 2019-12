Scocco brilha, River vence a Copa da Argentina e vai à fase de grupos da Libertadores

publicidade

Mesmo com grandes resultados nas últimas temporadas, o River Plate garantiu sua passagem à fase de grupos da Libertadores apenas na noite desta sexta-feira. A vaga veio após o título da Copa da Argentina, conquistado sobre o Central Córdoba, após goleada por 3 a 0, na decisão disputada em Mendoza.

Caso perdesse a final, quem garantiria a passagem para a fase de grupos seria o Central Córdoba. E, com isso, o River poderia acabar em um enfrentamento contra o Inter, na segunda fase da pré-Libertadores.

No entanto, o torcedor Colorado não precisará se preocupar com o River, pelo menos por enquanto. Apesar do placar elástico, a conquista do time de Marcelo Gallardo não foi tranquila.

Na etapa inicial, o River sofreu pressão do Central Córdoba, e chegou a pedir pênalti em lance polêmico envolvendo o goleiro Armani. Após um início ruim, fez valer sua superioridade técnica. Ainda no primeiro tempo, o ex-Inter Scocco abriu o placar.

Na etapa complementar, Nacho Fernández e Julián Álvarez decretaram o 3 a 0 e o título dos "millionarios". Scocco, aliás, teve grande atuação. Além do gol, também deu uma assistência.

🎥 ¡Así fue el segundo de River! 💎



Combinación de lujo entre Fernández y Scocco y definición del 26 para que lo gritemos con el corazón.pic.twitter.com/fxJO7PiZOO — River Plate (@RiverPlate) December 14, 2019

O resultado tirou o River do caminho do Inter na fase preliminar, já que o Colorado está classificado para a Pré-Libertadores em 2020. O sorteio, no qual o Inter conhecerá seus possíveis adversários, já que são dois enfrentamentos até a decisão, acontece na terça-feira, 17 de dezembro.