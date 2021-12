Segundo jogador com mais títulos da NBA, Sam Jones morre aos 88 anos nos EUA

O ex-jogador de basquete Sam Jones, segundo com maior número de títulos da NBA, morreu na quinta-feira aos 88 anos. O anúncio de sua morte foi feito em um comunicado oficial nesta sexta pelo Boston Celtics, franquia na qual o ex-atleta atuou na liga profissional dos Estados Unidos por 12 temporadas – entre 1957 e 1969.

Sam Jones, que já estava internado, venceu 10 títulos pelos Celtics, apenas um a menos que o recordista Bill Russell, com quem foi companheiro de equipe no time de Boston. Está na lista dos 50 maiores jogadores da história da NBA e teve o número 24 retirado para sempre pela equipe de Massachusetts.

Nascido na Carolina do Norte, Sam Jones jogou na Universidade North Carolina Central, antes de ser selecionado pelos Celtics no oitavo lugar do Draft de 1957. Em 12 temporadas pela franquia de Boston, terminou a carreira com uma média de 17,5 pontos e foi escolhido cinco vezes para o All-Star Game (jogo das Estrelas).

Depois de se aposentar, Sam Jones foi treinador na NBA. Dirigiu o Washington Bullets (atual Washington Wizards) e o Seattle Supersonics (atual Oklahoma City Thunder), além de ficar seis anos no comando dos Celtics. Em 1984, entrou para o Hall da Fame do basquete.

The Jones family is in our thoughts as we mourn the loss of Sam Jones and fondly remember the life and career of one of the greatest champions in American sports.



