Seleção do Catar é a primeira a desembarcar no Brasil para a Copa América

Faltando ainda três semanas para o início da Copa América, a seleção do Catar desembarcou em solo brasileiro nesta segunda-feira. O time asiático é um dos convidados da organização do torneio continental, marcado para começar no dia 14 de junho.

Os jogadores e a comissão técnica da equipe do Catar desembarcaram na madrugada desta segunda, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em seguida, embarcaram para o Rio. Isso porque a delegação ficará hospedada em um resort na cidade de Mangaratiba (RJ), em sua preparação final para a Copa América.

A seleção catariana, que será a anfitriã da próxima Copa do Mundo, já vinha treinando nos últimos dias, nos Estados Unidos, e terá a sua preparação encerrada com dois amistosos em solo brasileiro. O primeiro será justamente contra o Brasil no dia 5 de junho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na sequência, os catarianos vão enfrentar o Madureira, em Mangaratiba.



No Grupo B da Copa América, a seleção do Catar vai estrear contra o Paraguai no dia 16 de junho, no Maracanã. Em seguida, enfrentará a Colômbia, no Morumbi, em São Paulo, e a Argentina, em Porto Alegre, nos dias 19 e 23 de junho, respectivamente.