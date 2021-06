Seleção peruana relata caso de Covid-19 em integrante da comissão técnica

publicidade

A Federação Peruana de Futebol (FPF) informou na manhã desta segunda-feira o primeiro caso de Covid-19 na delegação do país que irá disputar a Copa América 2021. O preparador físico Néstor Bonillo testou positivo para doença no exame PCR-RT.

Segundo o comunicado, o argentino de 62 anos não viajará com a seleção do Peru para o Rio de Janeiro. Ele ficará em isolamento sob os cuidados dos médicos da FPF. A entidade garante que vem cumprindo as normativas impostas pela Conmebol e chegará ao Brasil no período da tarde.

Além do Peru, outras três seleções que participam do torneio sul-americano informaram casos de Covid-19. A Venezuela teve 13 casos e convocou 15 jogadores para disputar a Copa América. A Bolívia teve quatro relatados e a Colômbia dois.

A Venezuela estreou com derrota para o Brasil, por 3 a 0. O Peru fará a estreia no grupo B contra a Seleção Brasileira na quinta-feira, às 21h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Veja Também