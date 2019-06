Brasil desembarca em Porto Alegre para as quartas de final da Copa América

publicidade

A Seleção Brasileira chegou a Porto Alegre na noite deste domingo, para a partida de quartas de final da Copa América 2019. O Brasil joga na Capital na noite da próxima quinta-feira. O adversário ainda não foi definido.

A seleção desembarcou no aeroporto Salgado Filho na noite deste domingo, por volta das 23h. Depois, seguiu diretamente ao hotel localizado na Zona Norte da Capital, onde ficará hospedada até a data da partida.

Entre os destaques, está o atacante Everton. Titular e autor de um gol na goleada por 5 a 0 sobre o Peru, o jogador do Grêmio deve ser titular. Desta vez, retorna a Porto Alegre para jogar na Arena vestindo a amarelinha, onde certamente terá apoio dos torcedores locais.

A Seleção entra em campo pelas quartas de final da Copa América na noite desta quinta-feira, 27 de junho, às 21h30min, na Arena do Grêmio. O adversário só será conhecido na noite de segunda-feira.

O adversário nas quartas

Por conta da terceira rodada do grupo C, que acontece nesta segunda, o Brasil ainda não conhece seu adversário na próxima fase. São quatro possibilidades de combinações, podendo inclusive colocar o Uruguai no caminho da Seleção - ainda que mais difícil.

Confira abaixo as combinações para cada adversário possível para o Brasil:

Equador: vitória simples sobre o Japão garante aos equatorianos o terceiro lugar no grupo C, o que colocaria a equipe no caminho do Brasil.

Japão: Caso o Japão vença, os orientais terminarão na terceira colocação e enfrentam o Brasil.

Paraguai: Será o adversário do Brasil caso não haja um vencedor no jogo entre Equador x Japão.

Uruguai: É o adversário mais improvável, mas ainda possível. Para isso acontecer, a Celeste teria de perder para o Chile e o Japão vencer o Equador, tirando uma diferença de oito gols de saldo.