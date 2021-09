Brasil sofre, mas vence o Chile e fica ainda mais perto da Copa do Mundo

publicidade

No melhor estilo Tite, o Brasil "soube sofrer" contra o Chile, na noite desta quinta-feira pelas Eliminatórias. Fez um primeiro tempo ruim e até foi pressionado, mas melhorou com as alterações no segundo tempo e conquistou vitória importante por 1 a 0 em Santiago. Com o resultado, a Seleção manteve a liderança e os 100% na competição, chegando a 21 pontos e se aproximando ainda mais da Copa do Mundo de 2022.

O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo. Everton Ribeiro, que entrou no intervalo, aproveitou rebote de finalização de Neymar e definiu o placar. A Seleção volta a campo domingo, quando enfrenta a Argentina, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é atrasada, válida pela 6ª rodada das Eliminatórias, adiada anteriormente pela pandemia de Covid-19.

Primeiro tempo de superioridade chilena

Após perder a Copa América em casa e em um dos momentos de maior contestação desde que assumiu, Tite mandou a campo uma equipe diferente, também por conta do veto dos jogadores da Premier League. Manteve Lucas Paquetá, um dos destaques da competição, e começou com Vinicius Jr. e Gabriel Barbosa no setor ofensivo.

No início da partida, o Chile concentrou suas ações pelo lado direito de ataque, explorando as combinações entre o ala do Flamengo, Isla, e o volante Vidal. Nos primeiros 20 minutos, foram pelo menos três descidas perigosas pelo setor. Assim, restou ao Brasil explorar os contra-ataques, já que os pontas não estavam conseguindo ficar com a bola. Foi em um erro do Chile, aos 27, que a Seleção chegou pela primeira vez. Gabriel arrancou com a bola e abriu para Neymar. O jogador do PSG tentou bater de primeira, mas pegou muito mal na bola, e ela saiu longe do gol de Bravo.

Minutos depois, novo susto, e o Chile só não abriu o placar porque Weverton salvou duas vezes. Primeiro em cobrança de falta forte de Vidal. No rebote, ela sobrou limpa para Vargas. O jogador do Atlético-MG tentou de cabeça e, de novo, o goleiro defendeu.

Apesar das escapadas esporádicas da Seleção, o Chile foi claramente superior na primeira etapa. Envolvido, só não foi ao intervalo em situação pior porque Weverton foi o grande nome do time de Tite, salvando inclusive a finalização de Vidal, de fora da área, aos 39, garantindo o 0 a 0 ao intervalo.

Everton Ribeiro entra e decide

O técnico brasileiro percebeu a inferioridade no meio campo na primeira etapa e, logo no intervalo, fez duas trocas. Colocou em campo Everton Ribeiro e Gerson, nos lugares de Bruno Guimarães, que já tinha cartão amarelo, e o apagado Vinicius Jr., que não funcionou pelo lado esquerdo e foi envolvido na marcação quando tentou recompor.

Modificado, o Brasil até ensaiou uma mudança de comportamento no início do segundo tempo. No entanto, logo o Chile retomou o controle das ações ofensivas, voltando a permanecer mais no campo da Seleção. A marcação alta não durou muito tempo.

Na primeira jogada mais agressiva do Brasil na segunda etapa, o gol. Após lance pela direita, na descida de Danilo, ele abriu o espaço para Everton Ribeiro fazer a tabela e deixar Neymar na cara do gol. Ele finalizou, o goleiro defendeu e a bola sobrou para o próprio Everton, de primeira, mandar para o fundo das redes.

A resposta do técnico Martín Lasarte foi imediata. Para tornar o time mais ofensivo, abriu mão do 3-5-2 e, no lugar do zagueiro Paulo Díaz, colocou em campo o atacante do Inter, Carlos Palacios. No entanto, as alterações pouco surtiram efeito, e o Brasil administrou a vantagem para vencer a sétima seguida nas Eliminatórias e ficar ainda mais perto da Copa do Mundo.

Veja Também

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - 9ª rodada

Chile 0

Bravo; Maripán, Medel, Paulo Díaz e Isla; Vidal, Pulgar, Aranguiz e Mena; Vargas e Morales. Técnico: Martín Lasarte

Brasil 1

Weverton; Danilo, Eder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson), Lucas Paquetá, Neymar e Vinicius Jr (Everton Ribeiro).; Gabriel. Técnico: Tite

Gols: Everton Ribeiro (18/1T)

Cartões amarelos: Morales (Chile) Bruno Guimarães (Brasil)

Arbitragem: Diego Haro (PER)

Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)

Data e hora: 02/09, às 22h