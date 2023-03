Com nove estreantes, Ramon faz primeira convocação da Seleção Brasileira após "Era Tite"

publicidade

O técnico interino Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira (3) os nomes que vão representar o Brasil no primeiro compromisso oficial após a Copa do Mundo e a saída de Tite, que esteve a frente da Seleção Brasileira durante os últimos seis anos. Em relação ao grupo que viajou para o Catar, nove atletas vestirão pela primeira vez a camisa do Brasil no amistoso contra o Marrocos, quarto colocado no Mundial, no dia 25 de março, em Tânger.

Entre as novidades estão o goleiro Mycael, o lateral Arthur, o zagueiro Robert Renan, o volante Andrey Santos, o atacante Vitor Roque, e os meio-campos André e João Gomes, além dos jogadores do Palmeiras Raphael Veiga e Rony. Os cinco primeiros participaram da conquista do Campeonato Sul-americano Sub-20 com o próprio Ramón no comando.

Antes de anunciar a lista, Ramon ressaltou que todos os jogadores que foram para a Copa no Catar poderiam estar presentes na lista. "Fizemos a observação com trabalho da análise com 52 a 55 jogadores".

As laterais e o meio-campo foram os setores com mais novidades, com oito ao todo. Nas laterais, apenas Alex Telles esteve no Catar. No meio campo, somente Casemiro estava na lista de Tite. Ainda se recuperando de lesão, o atacante Neymar não foi convocado.

Dos 23 chamados, oito atletas atuam no Brasil e oito têm idade olímpica.

O Brasil não enfrentará outra seleção além da marroquina. Normalmente, a Fifa disponibiliza duas datas para que as seleções atuem. Porém, na visão do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, um jogo único permitirá que Ramon Menezes tenha mais tempo de treinamento do que o convencional.

Confira a lista completa:

Goleiros



Ederson (Manchester City - Inglaterra)

Mycael (Atlhetico-PR - Brasil)

Weverton (Palmeiras - Brasil)

Zagueiros



Ibañez (Roma- Itália)

Marquinhos (PSG - França)

Éder Militão (Real Madrid - Espanha)

Robert Renan (Zenit - Rússia )

Laterais



Arthur (América-MG - Brasil )

Emerson (Tottenham Hotspur - Inglaterra)

Alex Telles (Sevilha - Espanha)

Renan Lodi (Nottingham Forest - Inglaterra)

Meios-campistas

André (Fluminense - Brasil)

Andrey Santos (Vasco da Gama - Brasil)

Casemiro (Manchester United - Inglaterra)

João Gomes ( Wolverhampton Wanderers - Inglaterra)

Lucas Paquetá (West Ham - Inglaterra)

Raphael Veiga (Palmeiras - Brasil)

Atacantes



Antony (Manchester United - Inglaterra)

Richarlison (Tottenham Hotspur - Inglaterra)

Rodrygo (Real Madrid - Espanha)

Rony (Palmeiras - Brasil )

Vinícius Jr. (Real Madrid - Espanha)

Vitor Roque (Atlhetico-PR - Brasil)