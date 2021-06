Douglas Costa visita a Seleção Brasileira em Porto Alegre

publicidade

O meia-atacante Douglas Costa esteve nesta sexta-feira no hotel da Seleção Brasileira para rever o técnico Tite e os jogadores da seleção. Acompanhado da noiva, o jogador do Grêmio chegou ao hotel no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e ingressou no prédio.

Segundo o meia, o retorno ao Grêmio também foi motivado pelo desejo que tem de voltar a defender a camisa canarinho. Douglas Costa disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na equipe brasileira, ele disputou 31 jogos e marcou oito gols.

O jogador segue preparação para fazer a reestreia pelo Grêmio. Nesta sexta-feira, ele foi liberado para o primeiro treino completo com bola no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Ainda não há uma previsão de quando ele voltará a vestir a camisa tricolor.

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador, às 21h30, no estádio Beira-Rio, pela quinta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022. Nos primeiros quatro jogos, o time de Tite tem 100% e lidera a fase classificatória do Mundial da Fifa.

