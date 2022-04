Fifa remarca Brasil x Argentina pelas Eliminatórias para 22 de setembro

publicidade

A Fifa remarcou, nesta sexta-feira, 22, o confronto entre Brasil x Argentina, que ficou pendente das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, para o dia 22 de setembro, em solo brasileiro. O jogo, originalmente disputado no dia 5 de outubro de 2021, foi interrompido aos 5 minutos do primeiro tempo por agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que invadiram o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, para deter jogadores argentinos que não haviam cumprido regras sanitárias do país.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem até o dia 22 de junho para informar em que estádio a partida será disputada. Será o segundo jogos entre as seleções neste ano. Além do confronto pelas Eliminatórias, Brasil e Argentina vão se encontrar em amistoso no dia 11 de junho, na Austrália.

A partida remarcada não terá grande impacto na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas. Isso porque a Seleção Brasileira, com 45 pontos, tem a melhor campanha neste formato classificatório e não poderá mais ser alcançada pela Seleção Argentina. Será o último teste dos comandados de Tite antes da Copa do Mundo do Catar 2022.

