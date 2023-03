Seleção Brasileira tem primeira convocação após seis anos da Era Tite

publicidade

Nesta sexta-feira (3), às 11h (de Brasília) o treinador interino da Seleção Brasileira Ramon Menezes convoca os nomes que vão representar a amarelinha no amistoso contra o Marrocos, quarto colocado na Copa do Mundo do Catar, no dia 25 de março, em Tânger. Esse é o primeiro compromisso do Brasil depois da saída do técnico Tite.

Campeão do Sul-Americano sub-20, Ramon Menezes foi o escolhido pela CBF para dar início ao ciclo rumo ao Mundial de 2026, enquanto a entidade aguarda para anunciar o nome oficial que substituirá Tite. O nome mais desejado por Ednaldo Rodrigues é italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Entre mudanças e novidades que são esperadas na lista, há também algumas certezas. Uma delas é se Neymar estará ou não presente. O jogador ainda se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida no dia 19 de fevereiro. O camisa 10 do PSG deve perder também o duelo contra o Bayern, na próxima quarta-feira (8), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Depois da saída de Tite, a torcida brasileira têm a expectativa que novos nomes ganhem a oportunidade de servir o país. Além de esperar que outros jogadores sejam deixados de lado, especialmente os mais questionados, como o volante Fred, do Manchester United. Tite anunciou saída do comando da amarelinha após a derrota nos pênaltis para a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O Brasil não enfrentará outra seleção além do Marrocos. Normalmente, a Fifa disponibiliza duas datas para que as seleções se enfrentem, no entanto, na visão de Ednaldo Rodrigues, o jogo único permite que Ramon Menezes tenha mais tempo de treinamento do que o convencional. Para o mandatário, é importante que a equipe faça uma boa apresentação, especialmente considerando o contexto negativo da eliminação no Mundial.