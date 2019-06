Seleção encerra treinos para Copa América e jogadores destacam intensidade

publicidade

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta terça-feira o último treino visando a Copa América, na Granja Comary, em Teresópolis. A atividade serviu para o técnico Tite acertar os últimos detalhes para o primeiro desafio desta etapa, o amistoso contra o Catar, em Brasília, nesta quarta-feira, a partir das 21h30min, no Estádio Mané Garrincha.

De acordo com o volante Casemiro, a intensidade dos treinos foi muito boa e todo o trabalho também. "Tivemos tempo para trabalhar. Todos trabalhamos forte, concentrados e aplicados. Agora é pensar em jogo, descansar e ajustar os mínimos detalhes entre um jogo e outro", disse. Tite adiantou que Ederson e Gabriel Jesus serão titulares, mas ainda faz segredo sobre a formação do time que começará como titular contra o Catar. Para Casemiro, o jogo não será fácil. "É o campeão da Ásia. Hoje não existe jogo fácil. Temos que querer vencer. Seleção Brasileira precisa sempre vencer, mas não vamos esperando jogo fácil. Vai ser difícil. Temos que ter respeito".

O lateral-direito Fagner se apresentou na manhã desta terça-feira no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele não treinou com o grupo, mas já iniciou tratamento com o setor de fisioterapia. Na semana passada, em partida válida pela Copa Sul-Americana, o lateral do Corinthians sentiu a coxa e deixou o campo com dores.

A equipe conta com 20 convocados na delegação. Roberto Firmino e Alisson só se apresentarão em Porto Alegre no dia 6. Já Cássio, que joga esta noite pelo seu clube, o Corinthians, na partida contra o Flamengo, no Maracanã, se apresenta em Brasília amanhã e vai para o banco de reservas contra o Catar.