Seleção olímpica vence a Sérvia por 3 a 0 no último teste antes de Tóquio 2020

No último compromisso antes das Olimpíadas de Tóquio 2020, a seleção brasileira olímpica encarou o time sub-21 da Sérvia em amistoso no Estádio Marakana, em Belgrado, na tarde desta terça-feira. Com gols de Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Pedro, do Flamengo, a Canarinho venceu por 3 a 0. Fazendo sua estreia, o goleiro do Grêmio, Brenno, teve atuação segura e não foi muito exigido pelo time europeu. No segundo tempo, o volante Matheus Henrique entrou na vaga de Gerson e construiu a jogada do terceiro tento.

​O próximo compromisso da Seleção Brasileira será já pelas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O Brasil enfrenta a Alemanha no dia 22 de julho, na estreia do Grupo D, em Yokohama. No dia 17 de junho, o técnico André Jardine anuncia a lista de convocados.

A seleção brasileira começou a partida criando as melhores chances e elaborou boas oportunidades com Pedro e Malcom. Enquanto o atacante do Flamengo perdeu boa chance em cabeçada após cobrança de escanteio, o jogador do Zenit arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa do goleiro Gordic.

Aos 33 minutos, o gol finalmente saiu. Após boa jogada de Malcom pela direita, Gabriel Menino foi à linha de fundo e cruzou na medida na segunda trave para Guilherme Arana. O lateral-esquerdo do Atlético Mineiro chegou batendo de primeira e acertou um lindo chute para abrir o placar.

Aos 39 minutos, um lance polêmico quase deu ao Brasil o segundo gol. Gabriel Menino cruzou da direita e Malcom se esticou para evitar a saída. A bola sobrou para Pedro dentro da pequena área e o camisa 9 acertou o travessão. No quique, a bola bateu, segundo a arbitragem, em cima da linha.

O Brasil continuou pressionando a Sérvia no segundo tempo e quase ampliou com Gabriel Martinelli, depois de belo passe de Claudinho. O jogador do Arsenal, porém, mandou para fora em bola que passou rente ao gol do arqueiro Gordic.

Se Martinelli não aproveitou sua chance, Pedro manteve sua boa fase. Aos 29 minutos, Malcom deu lindo passe para o jogador do Flamengo, que limpou o goleiro e ampliou. Dois minutos depois, Arana fez bela jogada pela esquerda, e serviu o camisa 9, que bateu de primeira para fechar a conta.

