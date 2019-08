Sem Everton, Tite convoca a Seleção Brasileira para amistosos

publicidade

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira a Seleção Brasileira para os dois amistosos de setembro. A principal novidade foi a ausência de Everton entre os chamados. O atacante foi destaque da equipe na Copa América, mas ficou de fora da lista devido aos confrontos finais da Copa do Brasil. A informação de que atletas de Grêmio, Inter, Athletico-PR e Cruzeiro não seriam chamados foi antecipada pela direção do Tricolor gaúcho. Neymar, mesmo com a incerteza sobre o futuro, foi convocado.

Tite ao ser questionado sobre a ausência de Everton “Cebolinha” entre os convocados, o técnico foi direto. “Você viu o calendário? (Repórter: Pegaria a final da Copa do Brasil, é isso?) Sim e não posso saber se ele (o Grêmio) vai passar ou o Athletico-PR, mas não posso jogar com o imponderável. Se pego, (o clube) fica alijado. Foi nesse aspecto, sim”, revelou.

Antes de Tite anunciar os convocados, o novo coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, falou sobre o planejamento e objetivos até o final do ano. Entre eles, a contratação de um novo auxiliar técnico e também o auxiliar pontual, ex-jogadores que participam da comissão técnica como colaborador. Para setembro, César Sampaio será o escolhido. O dirigente ainda revelou que Gabriel Jesus terá que cumprir punição pela expulsão e, por isso, não foi convocado.

O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 6, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Quatro dias depois, pega o Peru no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia. A apresentação deve ocorrer no dia 1 de setembro.

•• Confira a lista

• Goleiros

Éderson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Ivan – Ponte Preta

• Laterias

Daniel Alves – São Paulo

Jorge – Santos

Fagner - Corinthians

Alex Sandro - Juventus

• Zagueiros

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - PSG

Éder Militão – Real Madrid

Samir - Udinese

• Meias

Casemiro – Real Madrid

Arthur - Barcelona

Allan – Napoli

Fabinho – Liverpool

Lucas Paquetá – Milan

Coutinho – Barcelona

• Atacantes

Bruno Henrique – Flamengo

David Neres – Ajax

Firmino – Liverpool

Neymar - PSG

Richarlison - Everton

Vinícius Jr. - Real Madrid