Sem Neymar, Seleção Brasileira desembarca em Porto Alegre

A Seleção Brasileira desembarcou em Porto Alegre no fim da tarde desta quinta-feira, onde fará amistoso contra Honduras, no domingo. A grande ausência foi Neymar, cortado após uma lesão no tornozelo direito, diagnosticada em um hospital de Brasília, após o jogo contra o Catar, na capital federal.

O avião com a delegação brasileira chegou ao Aeroporto Salgado Filho por volta das 18h. Os atletas saíram rapidamente e seguiram para o Hotel Deville, na Zona Norte da Capital, onde ficará concentrada até a data da partida.

Nesta sexta, o grupo fará treinamento visando o jogo contra Honduras. O Brasil faz o último amistoso antes da Copa América no domingo, às 16h, no Beira Rio, diante da seleção do país da América CEntral. A estreia na Copa América acontece no dia 14 de junho, às 21h30min, contra a Bolívia, no Morumbi.