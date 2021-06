Tite comemora campanha nas Eliminatórias e evita falar em Copa América

publicidade

O técnico Tite comemorou mais uma vitória nas Eliminatórias para a Copa de 2022, agora sobre o Paraguai, por 2 a 0, que garantiu os 100% de aproveitamento na seletiva ao mundial. E evitou entrar na polêmica da Copa América.

Com a sexta vitória nos seis primeiros jogos, a Seleção de Tite igualou a marca do time de João Saldanha, em 1969, que também venceu os seis jogos iniciais das Eliminatórias. "Quero comemorar um pouquinho", resumiu.

Tite frisou que "todos têm posições", mas disse que elas devem ser manifestadas em momentos particulares. Questionado sobre seus limites de críticas no comando, afirmou que é o da "paz e serenidade", e que o foco está no momento do trabalho com a Seleção.

As próximas rodadas acontecem apenas no mês de setembro. Antes disso, o Brasil estreia na Copa América 2021, que está confirmada pela Conmebol.

