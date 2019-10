Tite convoca Seleção sem jogadores que atuam no Brasil para últimos amistosos de 2019

publicidade

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira o grupo de jogadores para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2019. Nenhum jogador que atua no país foi chamado, já que a principal competição nacional estará na reta final. O primeiro compromisso será contra a Argentina, no dia 15, em Riade, na Arábia Saudita. E o último será quatro dias depois contra a Coreia do Sul, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O Brasil não vence uma partida desde 7 de julho, quando superou o Peru, por 3 a 1, e conquistou o título da Copa América. Desde então, não superou nenhum adversário em amistosos. Derrota para o Peru, por 1 a 0, e empates com a Colômbia, em 2 a 2, com Senegal e com a Nigéria, ambos em 1 a 1.

CONVOCAÇÃO DUPLA! TITE participa de coletiva de imprensa pós-convocação e JARDINE divulga nomes da SELEÇÃO OLÍMPICA #JogaBola #CBFTV https://t.co/mNZdtGKcNU — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 25, 2019

Tite poupa lesionado Neymar de amistosos

Neymar, com lesão na coxa sofrida há duas semanas, não foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos. O atacante se machucou durante um amistoso do Brasil contra a Nigéria, em 13 de outubro, em Singapura, e tem previsão de volta aos gramados de quatro semanas. O possível retorno aos treinos coincidiria com a data da apresentação dos convocados para o duelo contra a Argentina.

•• Confira os convocados

• Goleiros

Ederson (Manchester City),

Alisson (Liverpool),

Daniel Fuzato (Roma)

• Laterais

Emerson (Betis),

Danilo (Manchester United),

Alex Sandro (Juventus),

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

• Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid),

Filipe (Atlético de Madrid),

Marquinhos (PSG),

Thiago Silva (PSG)

• Meias

Arthur (Barcelona),

Casemiro (Real Madrid),

Fabinho (Liverpool),

Lucas Paquetá (Milan),

Douglas Luiz (Aston Villa),

Philippe Coutinho (Bayern de Munique)

• Atacantes

David Neris (Ajax),

Firmino (Liverpool),

Gabriel Jesus (Manchester City),

Richarlison (Everton),

Rodrigo (real Madrid),

William (Chelsea).