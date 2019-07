Sem Messi e com cinco brasileiros, Conmebol anuncia seleção da Copa América

publicidade

A Conmebol anunciou nesta terça-feira a seleção ideal da Copa América, torneio que se encerrou no último domingo, no Brasil. O título ficou com a seleção brasileira, que derrotou o Peru por 3 a 1 na final, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e ficou com a taça. A seleção é formada por cinco jogadores da equipe campeã e não conta com a presença do argentino Lionel Messi. O Peru tem dois representantes no time.

A seleção da Copa América é formada por Alisson (Brasil); Daniel Alves (Brasil), Giménez (Uruguai), Thiago Silva (Brasil) e Trauco (Peru); Paredes (Argentina), Arthur (Brasil) e Vidal (Chile); James Rodríguez (Colômbia), Everton (Brasil) e Paolo Guerrero (Peru).

De acordo com a entidade, a votação dos melhores foi feita por uma grupo de estudo técnico da Conmebol, que é formado por treinadores renomados de diversos países do continente. O Brasil foi representado por Dorival Junior.

Outros nomes na lista são: Nery Pumpido, Gerardo Pelusso, Francisco Maturana, Julio Baldivieso, Cesar Farías, Daniel Bañales e Ever Almeida.