Sem Messi e Neymar, PSG goleia Clermont pel Francês

Apesar de não contar com Lionel Messi e Neymar, que ganharam folga após os jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com suas respectivas seleções, o Paris Saint-Germain não teve dificuldades para vencer em casa o recém-promovido Clermont por 4 a 0, com direito a dois gols de Ander Herrera, neste sábado, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

Com este resultado, o PSG segue invicto na liderança da competição, com 15 pontos, sete a mais que terceiro colocado Clermont.

Já o vice-líder Angers tem 10 pontos e joga fora de casa no domingo com Brest (18º).

Se ainda não teve a oportunidade de estrear em sua nova casa, Messi esteve presente na tribuna do estádio Parque dos Príncipes para acompanhar sua equipe e viu o espanhol Ander Herrera marcar os dois primeiros gols dos parisienses (nos minutos e 31)

Já na segunda etapa, o francês Kylian Mbappé, líder da artilharia, chegou ao seu quinto gol nesta edição do Francês após receber passe de Julian Draxler e driblar o goleiro adversário (55).

A goleada foi fechada por Idrissa Gueye (65), com uma cabeçada aproveitando um rebote, após uma grande jogada de Mbappé.

Ainda neste sábado, o Monaco (14º) recebe o Marselha (5º).