Sequência da rodada do Gauchão tem dois empates na noite desta quarta-feira

A sequência da rodada do Campeonato Gaúcho, na noite desta quarta-feira, teve dois jogos que acabaram em empates. Aimoré e Brasil ficaram no 0 a 0, enquanto União Frederiquense e Novo Hamburgo empataram em 1 a 1.

Em jogo que marcou a volta do União Frederiquense à elite do futebol gaúcho, o time do Norte do Estado jogou em casa e saiu perdendo. Alemão, aos sete minutos, abriu o placar. Na etapa final, Eliomar marcou e deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o União Frederiquense encara o Inter, no Beira-Rio, às 19h de sábado. Já o Novo Hamburgo recebe o Ypiranga, no Estádio do Vale, no domingo, também às 19h.

No Cristo Rei, em São Leopoldo, Aimoré e Brasil de Pelotas jogaram às 21h30min. Marcada por muito equilíbrio, a partida acabou empatada em 0 a 0, e as duas equipes somaram um ponto cada.

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara o Grêmio, no Bento Freitas, às 16h30min de sábado. No domingo, o Aimoré viaja a Bagé para enfrentar o Guarany, no Estrela D'Alva, às 16h.

Nesta quinta-feira, mais dois jogos completam a rodada: Ypiranga x São Luiz se enfrentam no Colosso da Lagoa, às 19h, e São José x Guarany fecham a primeira rodada, no Passo D'Areia, às 21h30min.