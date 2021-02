Serena Williams bate Halep e pega Osaka nas semifinais do Aberto da Austrália

publicidade

A americana Serena Williams, número 11 no ranking da WTA, mostrou grande força física e mental nesta terça-feira ao eliminar a romena Simona Halep (2ª) por 6-3, 6-3, e agora irá enfrentar a japonesa Naomi Osaka (3ª) nas semifinais do Aberto da Austrália.

"Foi a minha melhor partida do torneio, sem dúvida", celebrou a americana. "Eu estava jogando contra a número dois do mundo, então sabia que era necessário fazer melhor (do que até agora). E foi o que fiz, então estou muito feliz", acrescentou a tenista.

No primeiro set, Williams viu a adversária romena empatar por 2 a 2 após abrir 2-0. Mas ela conseguiu quebrar o serviço da rival para chegar ao 4-2 e levar em seguida o set.

A americana mostrou um jogo defensivo sólido, chegando ao 4-3 e vencendo os games seguintes.

"No ano passado, meu treinador (Patrick Mouratoglou) me disse que eu precisava melhorar na defesa. Tivemos muito tempo para trabalhar nisso. Mas não aqui na Austrália, onde estou apenas tentando me recuperar fisicamente (de uma dor no meu ombro) ", confessou.

Aos 39 anos, a caçula das irmãs Williams jogará sua nona semifinal em Melbourne, tendo passado à final oito vezes. Nas decisões nas quais participou, levantou o título doo Grand Slam da Austrália sete vezes (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017).

Osaka, adversária de Serena Williams na próxima fase, conquistou todos os torneios do Grand Slam em que chegou às quartas de final (US Open 2018 e 2020, e Australian Open 2019). "Ela é super forte na quadra e muito inspiradora fora dela. Eu a vi jogar e estou convencida de que ela me viu", concluiu Williams.