Sergio Ramos não é relacionado pelo PSG para jogo com Nice

publicidade

O Paris Saint-Germain divulgou a lista de relacionados para o jogo com o Nice, nesta quarta-feira, e nela não está presente o zagueiro espanhol Sergio Ramos, enquanto o atacante argentino Lionel Messi está confirmado.

Messi, que era dúvida por ter apresentado uma gastroenterite, estará em campo nesta quarta pela 16ª rodada do Campeonato Francês, mas não terá a companhia no ataque de Neymar, que se recupera de uma lesão no tornozelo e deve ficar afastado por "seis ou oito semanas".

Veja Também

Messi, que recebeu na segunda-feira a sua sétima Bola de Ouro, não participou do treino desta terça-feira devido a "sintomas de gastroenterite".

Já Sergio Ramos, que fez no domingo passado diante do Saint-Etiene, seu primeiro jogo oficial pela equipe desde que foi contratado em julho, será poupado nesta rodada. Líder do Francês, o PSG enfrenta nesta quarta o terceiro classificado da competição.