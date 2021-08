Suárez e Cavani desfalcam Uruguai na volta das Eliminatórias

publicidade

Os atacantes Luis Suárez e Edinson Cavani e o zagueiro Sebastián Coates vão desfalcar a a seleção do Uruguai nos próximos três jogos da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, informou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

Suárez encerrou a partida pelo Atlético de Madri contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol, na qual fez um gol, com um "problema no joelho esquerdo e terá que fazer repouso por uma semana com tratamento físico e posterior reintegração progressiva" indicou a AUF.

Já Coates, que atua no atual campeão português Sporting, está com uma inflamação "no joelho direito e encontra-se em fase de reabilitação", segundo a entidade.

A ausência de Cavani se dá por não ter sido liberado pelo Manchester United devido à restrição imposta pela Premier League (entidade que organiza o Campeonato Inglês) a convocações de países que estão na lista vermelha do Reino Unido por conta da pandemia de Covid-19.

Para substituir esses três jogadores, o técnico da seleção uruguaia, Oscar Tábarez, convocou o zagueiro Martín Cáceres (ex-Fiorentina, atualmente sem clube) e os atacantes Federico Martínez (Liverpool-URU) e Agustín Alvarez Martínez (Peñarol).

O Uruguai está em quarto lugar nas eliminatórias, com 8 pontos, e vai enfrentar o Peru na quinta-feira (2), em Lima e, em seguida, receberá a Bolívia no próximo domingo (5) e o Equador em 9 de setembro .

