"Suárez e Diego Costa podem jogar juntos", diz Simeone

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostrou convencido nesta terça-feira de que Luis Suárez e Diego Costa vão se entrosar em campo e elogiou o quão bem o uruguaio se encaixou na equipe.

"É claro que eles podem jogar juntos, com certeza podem jogar juntos e o importante é que os dois nos deem o fogo que têm", disse Simeone em Madrid na coletiva de imprensa antes do jogo da Liga contra o Huesca na quarta-feira.

"Diego com a sua personalidade e Suárez com a sua hierarquia são jogadores muito importantes para nós", disse o treinador do time rojiblanco, que na estreia do Atlético no campeonato frente ao Granada (6-1) no domingo, tirou Diego Costa para colocar Suárez no segundo tempo.

"São diferentes, o Diego é mais de movimentos para os lados, mais para alongar sua equipe, com muito mais desmarcações nos espaços", explicou Simeone.

"Suárez é mais de movimentos mais curtos, diagonais mais curtas sobre a área, com muita presença na zona de gol e um jogo associativo de costas que permite que o time chegue com mais gente ofensiva", acrescentou Simeone, encantado com a atitude do artilheiro uruguaio desde sua chegada na sexta-feira passada.

"Convivemos com ele desde a sua chegada. Humildade absoluta, jogador da sua hierarquia e da sua história", elogiou o 'Cholo', acrescentando que "veio com humildade e vontade de mostrar o quão importante pode ser em campo e no dia a dia para o grupo".