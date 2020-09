Suárez se despede do Barcelona e imprensa espanhola aguarda anúncio pelo Atlético de Madrid

publicidade

O atacante Luis Suárez se despediu dos companheiros e do Barcelona na manhã desta quarta-feira. O fim do ciclo de seis anos no time catalão, segundo a imprensa espanhola, significa a proximidade do anúncio da contratação do uruguaio pelo Atlético de Madrid. Com isso, mais uma porta se fecha para Edinson Cavani na Europa, e mais perto ele fica da possibilidade de aceitar a proposta do Grêmio.

O acordo de liberação do Barcelona para o acerto com o clube de Madri ocorreu na terça-feira e, hoje, Suárez deve assinar o novo contrato. Nesta quarta-feira, Suárez recolheu o material que tinha no vestiário e deixou a Ciutat Esportiva “visivelmente abalado”, segundo o periódico AS.

Na terça-feira, jornais espanhóis destacaram que Cavani seria a primeira opção caso Suárez não fechasse com o Atlético de Madrid. Porém, segundo o Marca, “a realidade” é que o técnico Diego Simeone tinha pensava apenas no atacante do Barça. Em janeiro, sem a possibilidade de ter Suárez, Cavani teve próximo de fechar com o time da capital espanhola, mas o PSG não aceitou a liberação e ele continuou até o final do contrato na França.

O Grêmio segue aguardando uma definição sobre o futuro de Cavani. A data máxima para um acerto na Europa deve ser o dia 5 de outubro, dia que encerram as inscrições para as competições continentais.