Suécia vence a Inglaterra e é terceira colocada na Copa do Mundo Feminina

A Suécia encerrou sua participação na Copa do Mundo feminina na terceira posição pela terceira vez, após as edições de 1991 e 2011, depois de vencer a Inglaterra por 2 a 1, neste sábado em Nice, véspera da grande final entre Estados Unidos e Holanda, em Lyon.



Kosovare Asllani (11) e Sofia Jakobsson (22) aproveitaram espaços deixados pela defesa adversária e fizeram os primeiros gols suecos. Fran Kirbi (31), com uma grande jogada individual, diminuiu mas a Inglaterra não conseguiu virar e repetir sua terceira colocação obtida há quatro anos, na Copa do Canadá.