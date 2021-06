Suécia vence Eslováquia e mantém chance de classificação às oitavas da Eurocopa

publicidade

A Suécia derrotou a Eslováquia por 1 a 0 nesta sexta-feira, em São Petersburgo (Rússia), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Eurocopa 2020. Na cidade russa, o gol sueco foi marcado por Emil Forsberg, volante do RB Leipzig, em cobrança de pênalti.

Com este resultado, a equipe sueca lidera provisoriamente a chave, com quatro pontos, um a mais que os eslovacos, que ocupam a segunda posição. Espanha está em terceiro e enfrenta a lanterna Polônia neste sábado, em Sevilha, fechando a segunda rodada do grupo.