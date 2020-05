Surfista é atacado por tubarão, mas consegue fugir

publicidade

Um surfista levou um grande susto na última sexta-feira. O francês Dylan Nacass, de 23 anos, sobreviveu a um ataque de tubarão quando surfava na região de Bells Beach, na Austrália. Em um vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver o animal nadando perto de dois surfistas que remavam sobre suas pranchas.

"Eu dei um soco e ele ficou nas minhas pernas. Eu voltei a dar socos e ele saiu", explicou o jovem, que sofreu apenas alguns arranhões, ao canal 9News.

Matt Sedunary, morador da região, explicou que correu para a água para ajudar o surfista quando viu que ele estava em dificuldades. "Ele começou a gritar. Honestamente, pensei que estava brincando com seus amigos", declarou. "Mas não poderia deixá-lo sozinho, qualquer um teria feito o mesmo", completou.

A Austrália é um dos países com mais ataques de tubarões em todo o mundo, com 27 no último ano, de acordo com o zoo de Taronga (Sydney). Nos primeiros meses de 2020, já foram registradas duas mortes.