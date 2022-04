Surpresa do Gauchão, Ypiranga foca suas forças em acesso na Série C

publicidade

Passada a grande campanha no Gauchão e o vice-campeonato, o Ypiranga volta todas as suas atenções para o grande objetivo da temporada 2022: conseguir o acesso à Série B do Brasileirão. O clube de Erechim tem batido na “trave” nos últimos anos. Os jogadores vão ganhar folga até a quarta-feira e se reapresentarão para a disputa da Série C, que começa no próximo sábado, às 11h, contra o Aparecidense, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

“Vamos ter essa reapresentação para, realmente, mudar a ‘chavinha’, para ir nesse aspecto psicológico dos jogadores, porque sabemos que o Gauchão é excelente para consolidar trabalho, é excelente para afirmar um time da região, mas o grande campeonato que vai mudar o Ypiranga de patamar, que é o nosso grande objetivo, é atingir a Série B. A gente sabe que não conquistou nada ainda e o campeonato mais importante do ano ainda está para começar. Então, precisamos ‘virar a chave’ rápido, procurar manter esse nível de atuação e conquistar o grande objetivo que é subir para a Série B”, explicou o executivo de futebol do Ypiranga, Farnei Coelho.

Com a perda de alguns jogadores importantes na campanha do Gauchão, o Ypiranga irá ao mercado para repor, como confirma o diretor executivo do clube: “Claro que alguns jogadores vão sair, outros vamos contratar. Vai ter quatro ou cinco jogadores que teremos uma troca no elenco”. Porém, uma mudança não vai acontecer: a forma de jogar. Luizinho Vieira e seus comandados tentarão seguir atuando de uma forma propositiva para alcançar o grande feito na história do clube: disputar a Série B do Brasileirão em 2023.

