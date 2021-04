Técnico da seleção, Tite é vacinado contra a Covid-19

O técnico da seleção brasileira, Tite, tomou nesta segunda-feira, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O treinador, que tem 59 anos, foi imunizado a partir do critério da Prefeitura do Rio de Janeiro de proteger os profissionais de educação física nesta data.

“Um sentimento que mistura o alívio por receber a primeira dose e estar mais próximo da imunização, e a esperança de que a vacinação chegue rapidamente a todos e avance por todo o mundo. A ciência e a medicina são fundamentais para nossa vida e nosso futuro. Vacina sim”, declarou o treinador por meio da assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outro destaque da seleção brasileira, mas da feminina, também foi vacinada nesta segunda-feira. A atacante Marta foi imunizada na Florida (Estados Unidos) junto com outras companheiras de sua equipe, o Orlando City.

Vaccination day for the Pride. 💉



The news that we love. If you are 18+ (16+ for Pfizer vaccine) and live in Florida you can now get vaccinated. 🙏 pic.twitter.com/Ll5dSVhUWi