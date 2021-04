Técnico Hansi Flick anuncia que vai deixar o Bayern ao fim da temporada

publicidade

O técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, anunciou neste sábado sua intenção de deixar o cargo no final da atual temporada, em conversa com a Sky Television após a vitória de 3 a 2 de sua equipe sobre o Wolfsburg, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão.

"Anunciei à equipe que gostaria de terminar o meu contrato no final da temporada", declarou o treinador, que tem contrato com o Bayern até 2023. "Esta é minha decisão, que tomei após uma reflexão madura. As razões foram explicadas internamente e isso permanecerá internamente", completou Flick, cujo conflito com o diretor de futebol da equipe de Munique, Hasan Salimahidzic, é conhecido há semanas e foi amplamente comentado pela imprensa local.

Questionado sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção da Alemanha, já que o atual técnico Joachim Löw anunciou que irá deixar a função após a Eurocopa, Flick garantiu que não há nada decidido sobre o assunto.

"Meu futuro ainda não está claro, não houve negociações com Oliver Bierhoff (diretor da Federação Alemã de Futebol)", destacou. "A seleção nacional é uma possibilidade que qualquer treinador deve levar em consideração, mas primeiro devo digerir tudo isso. As últimas semanas não foram fáceis", afirmou sobre a opção de ser o substituto de Löw, um boato que está se fortalecendo há muito tempo.