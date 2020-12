Tóquio 2020 anuncia reembolso de 18% dos ingressos vendidos no Japão

publicidade

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados em um ano devido à pandemia de coronavírus, anunciou nesta quinta-feira que aceitou reembolsar os valores de 810 mil ingressos comprados para o evento, o que representa 18% do total vendido no Japão.

De acordo com o comitê, 4,45 milhões de entradas foram vendidas no arquipélago para os Jogos Olímpicos previstos inicialmente para o verão passado (hemisfério norte) e 810 mil pedidos de reembolso foram aceitos, o que deixa o total de ingressos ainda reservados para o evento em 3,64 milhões.

Tóquio 2020 não revelou detalhes sobre o número de ingressos vendidos no exterior, nem sobre o processo de reembolso fora do Japão. Os espectadores estrangeiros representaram de 10% a 20% do público nos Jogos precedentes. O comitê organizador indicou que pretende vender novamente os ingressos devolvidos. Os Jogos Olímpicos serão disputados, a princípio, de 23 de julho a 8 de agosto e os Jogos Paralímpicos de 24 de agosto a 5 de setembro.

Apesar das esperanças provocadas pelo anúncio da vacinação contra a covid-19 em breve, os organizadores pretendem implementar um pacote de medidas rígidas para evitar a propagação do coronavírus entre atletas, delegações e espectadores. Várias pesquisas mostram que a maioria dos japoneses acredita que os Jogos deveriam ser adiados novamente ou cancelados.