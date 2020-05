Thiago Alcântara renova com o Bayern de Munique

publicidade

O meia Thiago Alcântara renovou o contrato com o Bayern de Munique, publicaram nesta terça-feira (5) os jornais alemães "Bild" e "Sport Bild". A duração desta renovação não foi informada. O contrato do jogador brasileiro naturalizado espanhol de 29 anos, filho do tetracampeão do mundo Mazinho, terminava em junho de 2021.

Thiago, que chegou ao Bayern contratado junto ao Barcelona em 2013 por 25 milhões de euros, conquistou seis títulos da Bundesliga com o clube alemão, além de três Copas da Alemanha. Com o Bayern, disputou 227 jogos e marcou 31 gols.

Desde o início do ano, o técnico Hansi Flick e o atacante Thomas Müller também renovaram os contratos até 2023 com o Bayern. As negociações continuam com o goleiro e capitão Manuel Neuer e com o lateral austríaco David Alaba. O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, afirmou recentemente que o clube ainda busca no mercado "um talento fora de série europeu e uma estrela internacional" para reforçar o elenco para a próxima temporada.

O atacante alemão Leroy Sané, do Manchester City, seria o principal alvo do Bayern na próxima janela de transferências.