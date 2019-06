Tite faz mistério, mas parte aberta do treino indica Everton como titular

publicidade

O técnico Tite faz mistério antes da partida contra o Peru, válida pela última rodada do grupo A da Copa América. No entanto, nos 15 minutos em que abriu o treino para a imprensa, foi possível ver Everton treinando de colete. O trabalho indica que atacante do Grêmio poderá começar a partida deste sábado, às 16h, entre os titulares.

A atividade acompanhada pela imprensa foi curta, apenas um "bobinho" e um aquecimento. No entanto, Everton esteve de colete junto a outros titulares. Outro que pode aparecer como opção é Gabriel Jesus, que entrou no lado esquerdo de ataque e se movimentou bem no empate contra a Venezuela em 0 a 0.

Everton treinou em um setor do campo ao lado de Thiago Silva, Filipe Luís e Casemiro, enquanto Jesus atuou com Daniel Alves, Marquinhos e Arthur, em um trabalho habitualmente realizado por Tite entre os seus titulares. Nesse caso, a dupla ganharia as vagas de David Neres e Richarlison.

O único desfalque da atividade foi Fernandinho. Com dores no joelho direito, o volante não participou da atividade. Arthur, por outro lado, voltou a treinar depois da pancada sofrida contra a Venezuela e deve ser titular no meio campo da Seleção.

Na coletiva após a atividade, Tite fez mistério. Evitou responder a perguntas feitas sobre alterações no setor ofensivo, bastante criticado após as duas primeiras partidas da seleção na competição.

O Brasil encara o Peru, neste sábado, às 16h, na Arena Corinthians. Quem vencer, além de se garantir nas quartas de final, também assegura a primeira colocação do Grupo A da Copa América 2019.