Tom Brady vai se aposentar da NFL após 22 temporadas

Tom Brady (Buccaneers), considerado o melhor jogador da história da NFL, vai se aposentar após 22 temporadas de sucesso nas quais conquistou um recorde de sete títulos do Super Bowl, informou a ESPN neste sábado. O atual quarterback do Tampa Bay Buccaneers, de 44 anos, deixou seu futuro no ar após a eliminação de sua equipe no domingo contra o Los Angeles Rams na rodada divisional da American Football League (NFL).

O californiano e tem mais uma temporada em seu contrato com os Buccaneers e até o momento não havia descartado jogar depois dos 45 anos. Porém, decidiu encerrar sua carreira, confirmaram várias fontes à ESPN.