Torcedora agredida no Beira Rio afirma que família pretende ficar afastada dos estádios

publicidade

A torcedora do Grêmio agredida no sábado no Beira-Rio logo após o término do clássico Gre-Nal, Taís Dias, esteve nesta quarta-feira em visita aos estúdios da Rádio Guaíba. Ao lado do marido, Lucas Baia, ela participou do programa Guaíba News, apresentado por Samantha Klein, e que teve ainda a presença do comentarista Carlos Guimarães. Foi a primeira vez que Taís falou sobre os incidentes ocorridos no estádio, sem ser pelas redes sociais – na segunda-feira, a torcedora prestou depoimento na 20ª Delegacia de Polícia, no bairro Cristal, zona Sul de Porto Alegre.

Taís afirmou que a família esperou baixar um pouco a poeira para vir a público falar como se sente, quatro dias após as agressões sofridas. Afirmou ter sido muito ofendida, verbalmente e fisicamente pelos colorados. Disse ter ficado naquele setor porque a família não conseguiu comprar ingressos para a torcida mista - o marido e dois dos três filhos são colorados, e o pequeno Bernardo, que estava ao seu lado é gremista - porque não são sócios. "Em nenhum momento houve afronta à torcida colorada. Talvez eu tenha sido ingênua naquele momento, mas não provoquei ninguém. Apenas estava comemorando com a torcida gremista, que estava no setor acima de nós", recordou.

A torcedora gremista garantiu, ainda, que não pretende perdoar a colorada que a agrediu. "Não tenho esta intenção. Sou muito pacífica, mas não haverá perdão por causa do meu filho Bernardo, que ficou muito assustado", ressaltou. Ela disse que a família ficará afastada por um tempo dos estádios. "A exceção será nesta quinta-feira, quando fomos convidados a ir na Arena assistir Grêmio e Libertad. E o Bernardo ainda não conhece o local. Na segunda-feira ele conheceu apenas o CT do clube", finalizou.