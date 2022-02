Torcedores do United poderão trocar camisas de jogador acusado de estupro e agressão

publicidade

O Manchester United, da Inglaterra, confirmou nesta quinta-feira que os torcedores poderão trocar gratuitamente camisas com o nome de Mason Greenwood estampado nas costas. O jogador foi liberado na quarta-feira, após ser preso no final de semana acusado de estupro e agressão contra a namorada. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

“Um homem de 20 anos detido (no domingo), suspeito de estupro e de agressão sexual a uma mulher, foi liberado sob controle judicial enquanto a investigação é realizada", disse a polícia da Grande Manchester (noroeste da Inglaterra), em um comunicado, sem divulgar sua identidade, o que é comum no país.

O clube retirou do seu site todos os produtos relacionados ao jogador. Isso porque, na segunda-feira, torcedores descontentes devolveram as camisetas na loja localizada no Old Trafford. O United também enfrenta problema com os patrocinadores pelo caso. A TeamViewer afirmou que está “monitorando” o andamento das investigações. A Nike suspendeu o contrato com Greenwood, assim como a Cadbury, que não apresentará o jogador em suas campanhas de marketing.

Segundo a diretoria dos “Red Devils”, Greenwood não joga mais pelo clube de Manchester. Formado no clube, o jogador fez sua estreia profissional em 2019. Em 129 partidas pelo, marcou 35 gols. O atacante havia renovado seu contrato até 2025 pelo menos.