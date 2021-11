Tottenham anuncia Antonio Conte como novo técnico

publicidade

O clube inglês Totttenham anunciou nesta terça-feira a contração do italiano Antonio Conte como novo treinador, por um período de um ano e meio.

"É com grande satisfação que anunciamos hoje a contratação de António Conte para o cargo de treinador principal, com contrato até 2023, que inclui opção de prorrogação", divulgou o clube inglês, um dia após a demissão do português Nuno Espírito Santo.

Na segunda-feira, dia seguinte à derrota em casa por 3 a 0 para o Manchester United, o time londrino, 8º no Campeonato Inglês, anunciou a demissão de Nuno Espírito Santo, que ficou poucos meses no cargo. "

António conquistou títulos no Campeonato Italiano, incluindo três 'Scudetti' com a Juventus, na Liga dos Campeões (com o Chelsea) e esteve à frente da seleção da Itália, chegando às quartas de final da Eurocopa 2016", divulgou o Tottenham.

O italiano terá a tarefa de tentar recuperar uma equipe que não alcança resultados brilhantes há dois anos, quando era comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, que levou o Tottenham a uma final da Liga dos Campeões.