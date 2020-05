Três jogadores do Flamengo tem confirmação de Covid-19

publicidade

O Flamengo comunicou na noite desta quarta-feira que três jogadores do seu elenco principal testaram positivo para o novo coronavírus. O clube realizou testes em 293 pessoas, incluindo funcionários e familiares dos atletas, e detectou, no total, 38 resultados positivos.

Os testes para detecção do coronavírus foram realizados entre os dias 30 de abril e 3 de maio. O clube assegura que os casos são todos assintomáticos. "Dos 293 examinados, 38 testaram positivo, mesmo sem sintomas, sendo os chamados 'positivos assintomáticos'. Foram detectadas 11 pessoas que já tinham tido o contato com o vírus previamente, sem sintomas, e já se encontravam com anticorpos IGG positivos", explicou o clube.

Em seu comunicado, o clube detalhou, então, os profissionais que testaram positivo, fazendo referência aos três atletas, ainda que sem nominá-los. "Dos 38 que mostraram reação ao vírus, tivemos seis funcionários do grupo de apoio do Flamengo, dois funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços regulares para o clube, 25 familiares ou pessoas que trabalham em residências de funcionários e jogadores e três atletas do elenco principal; outros dois jogadores apresentaram anticorpos IGG positivos", afirmou.

Na última segunda-feira, o coronavírus fez uma vítima fatal no Flamengo, o massagista Jorge Luiz Domingos, o Jorginho, que trabalhava no clube há 40 anos e que faleceu após sofrer uma parada cardíaca por complicações da doença.

O Flamengo destaca que todos que testaram positivos foram colocados em período de quarentena. Nessa fase de total isolamento social, eles passarão por "acompanhamento diário com questionários sobre sinais vitais e evolução, além de novas dosagens seriadas dos pacientes e contactantes até a resolução dos casos."

Além disso, os jogadores que tiveram parentes ou funcionários com resultados positivos também vão precisar cumprir período de quarentena. E passarão por acompanhamento diário com questionários sobre sinais da doença e novos testes. Caso os resultados sejam negativos, serão integrados aos trabalhos. E, evidentemente, se forem positivos seguirão a conduta padrão para esse tipo de caso.

"Por fim, o Flamengo reafirma que está trabalhando em total sintonia com as autoridades governamentais de forma a, com toda a responsabilidade e segurança, colaborar com o importante retorno às atividades do futebol no menor prazo possível", conclui o clube em seu comunicado.