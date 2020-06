Treinos de Grêmio e Inter podem continuar, diz Marchezan

publicidade

Ainda que Porto Alegre tenha regredido para a bandeira vermelha conforme o modelo de Distanciamento Controlado elaborado pelo governo do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter poderão seguir realizando treinamentos físicos e técnicos, mas sem contato entre os jogadores. Este foi um aviso dado neste domingo pelo prefeito da cidade, Nelson Marchezan Júnior.

O prefeito, porém, foi bem claro ao salientar que é preciso seguir respeitando o distanciamento, mesmo que os clubes apresentem protocolos exemplares para cuidar da comissão técnica e dos jogadores.

"Do nosso ponto de vista, a continuação das atividades de atletas profissionais não sofre nenhuma alteração. Podem continuar os treinos físicos e com treinos técnicos, desde que não exista contato entre os jogadores. A nossa tendência era de flexibilização e há uma demanda para isso. Talvez avancemos neste sentido, mas vamos dialogar com o governo do Estado. Não é o momento de tomarmos uma decisão neste sentido porque agora é a hora de diminuirmos a circulação", reiterou.