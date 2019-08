Tribunal decide a favor da ACBF e equipe da Serra jogará Taça Brasil de Futsal

publicidade

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal (SJTDFS) decidiu a favor da ACBF de Carlos Barbosa no recurso que julgava o direito à vaga para a Taça Brasil 2019 de futsal, que está sendo realizada em Erechim. Com a decisão, a Assoeva, de Venâncio Aires, que havia sido indicada como representante gaúcha pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) foi excluída da competição.

A ACBF, atual campeã da Liga Gaúcha, competição chancelada pela FGFS em 2018, teria o direito de disputar a competição. No entanto, a FGFS indicou a Assoeva, de Venâncio Aires, para representar o Rio Grande do Sul na Taça Brasil.

Na avaliação da ACBF, a indicação ocorreu por "retaliação", já que a Laranja disputa a Liga Gaúcha, e não a Série Ouro, iniciada este ano em paralelo à Liga, que não recebe a partir deste ano a chancela da entidade. A ACBF afirma que segue filiada à FGFS, não justificando a decisão da Federação de desconsiderar a equipe da Serra como representante na competição nacional.

No dia 29 de maio, a ACBF entrou com recurso no TJD do Rio Grande do SUl para obter a vaga, mas o recurso foi negado em duas instâncias. Apenas nesta segunda-feira, no STJDFS, em Fortaleza, a liminar foi deferida em favor do time da Serra. Com isso, a ACBF jogará a competição, enquanto a Assoeva foi excluída.

Assim, a ACBF estreia na competição nesta terça-feira, contra o Constelação, de Roraima. A equipe está no grupo B da competição, no qual também estão o Brasília, a Portuguesa do Rio de Janeiro e o Corinthians. A Laranja busca o tetracampeonato da Taça Brasil.

ACBF comemorou justiça como campeão gaúcho "de fato e de direito"

A ACBF comemorou a decisão, avaliando como "justa" a decisão do Tribunal, decidindo em favor do campeão estadual "de fato e de direito". Segundo o gestor da ACBF, Francis Berté, houve reparação com a vaga obtida de acordo com os regulamentos das competições estaduais. "A vaga é nossa, e a ACBF conquistou dentro de quadra, e não fora dela", frisou.

A ACBF participará da 43ª TAÇA Brasil de Futsal.



Confira a nota: https://t.co/nhKAc7ajTK pic.twitter.com/c3ZOsqZhFr — ACBF/ Carlos Barbosa (@acbf) August 5, 2019

No último domingo, o técnico da ACBF e da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, em postagem no seu Instagram, lamentou a desorganização do futsal brasileiro. No texto, citou a "vergonha no futsal brasileiro", dizendo-se decepcionado com a Federação, classificada como "omissa" na avaliação do treinador.

Em nota, Assoeva lamentou decisão

Em nota oficial publicada também nesta segunda-feira, a Assoeva lamentou a decisão. A principal reclamação diz respeito ao momento da decisão, às vésperas do torneio, para o qual a equipe de Venâncio Aires já havia iniciado o deslocamento até Erechim para disputar a competição. Conforme o texto, a "decisão arbitrária" foi desrespeitosa com o clube.