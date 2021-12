Tumultos na partida entre Feyenoord e Ajax resultaram em 64 prisões na Holanda

publicidade

A polícia de Rotterdam confirmou que usou um canhão d'água para dispersar um grupo de "várias dezenas" de manifestantes nas proximidades do estádio De Kuip, na cidade portuária, antes do "Klassieker" entre o Ajax Amsterdam e o Feyenoord neste domingo (19). Sessenta e quatro pessoas foram detidas por "violência", foi anunciado ao longo do domingo. A partida foi vencida pelo Ajax por 2 a 0.

Uma porta-voz da cidade confirmou à AFP, antes do jogo, que a situação estava "sob tensão". Segundo a agência de notícias holandesa ANP, o ônibus do Ajax foi atacado com sinalizadores na chegada ao estádio. A ANP também informou que um grupo de 100 a 150 pessoas jogou chamas e garrafas contra a polícia e um "punhado de pessoas" foi preso.

Veja Também

A partida, que aconteceu a portas fechadas devido as restrições sanitárias, tem sido mais explosiva devido à presença do ex-jogador do Feyenoord, Steven Berghuis, cuja transferência para o Ajax esta temporada foi amplamente criticada. O Feyenoord Rotterdam tem a reputação de ter alguns dos torcedores mais violentos da Europa.

Hooligans foram identificados em atos violentos na cidade em janeiro e no final de novembro de 2021. A Holanda está em "confinamento" desde domingo, durante as festas de final de ano, para tentar impedir a quinta onda da Covid-19 e a forte progressão da variante ômicron.