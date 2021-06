Ucrânia derrota Macedônia do Norte e segue na briga por vaga nas oitavas da Eurocopa

publicidade

A Ucrânia venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 nesta quinta-feira, em partida disputada no Estádio Nacional de Bucareste, válida pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa.

Na capital da Romênia, os gols ucranianos foram marcados por Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk, enquanto os macedônios diminuíram com Ezgjan Alioski (57), após cobrar pênalti e aproveitar o rebote do goleiro Bushchan.

A seleção ucraniana ainda desperdiçou uma penalidade, executada pelo atacante Malinovskyi e que foi defendida pelo goleiro Dimitrievski.