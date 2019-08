Udinese anuncia contratação do volante Walace, ex-Grêmio

publicidade

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016, o volante Walace assinou por cinco temporadas com a Udinese, anunciou nesta segunda-feira o clube italiano. Walace, de 24 anos, estava desde 2018 no Hannover 96, que caiu para a segunda divisão alemã na temporada passada. Revelado pelo Grêmio, o jogador deixou a equipe gaúcha para atuar no Hamburgo e de lá foi para o Hannover 96. Em 2016, participou da conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio.

Walace estreou pelo Grêmio em agosto de 2014, lançado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A partir daí, firmou-se como titular, posição que manteve até sair em 2016.

Foram 115 partidas com a camisa tricolor, com cinco gols marcados. Ele foi vendido em janeiro de 2017 por 10 milhões de euros ao Hamburgo.