Uefa permitirá até 9,5 mil espectadores na final da Liga Europa

Até 9,5 mil espectadores poderão estar presentes na final da Liga Europa, marcada para o estádio de Gdansk (Polônia) no final de maio. O anúnciou foi feito nesta segunda-feira a Uefa após obter a aprovação do governo polonês.

A entidade que comanda o futebol europeu concordou com a determinação das autoridades locais, que liberaram a ocupação de 25% dos 40.000 assentos da arena que irá receber a decisão no dia 26 de maio. As autoridades polonesas vão permitir a presença de torcedores dos clubes participantes da última partida da competição, que serão definidos nas semifinais entre Manchester United e Roma (6 a 2, no jogo de ida) e Villarreal e Arsenal (2 a 1).

A Uefa informou que foi autorizada a liberar a presença de 2.000 torcedores de cada equipe finalista e outros 2.000 assentos serão destinados ao público local. "Os torcedores do exterior terão de cumprir as restrições e requisitos para entrada na fronteira que estarão em vigor no momento da final, já que não serão concedidas isenções para os detentores de ingressos", explicou a Uefa.

Um dos requisitos exigidos para entrar no estádio será a apresentação de um teste de Covid-19 negativo ou um comprovante de vacinação.