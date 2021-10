Uefa pune Inglaterra com 2 jogos sem torcida por incidentes na final da Eurocopa

publicidade

A Uefa anunciou nesta segunda-feira ter punido a seleção da Inglaterra com dois jogos sem a presença de público, em jogos que for mandante, por causa dos incidentes ocorridos durante a final da Eurocopa, em 11 de julho deste ano, que acabou vencida pela Itália, no estádio de Wembley, em Londres.

De acordo com a entidade, a ausência de público na segunda das partidas de competição que organiza fica condicionada por dois anos, desde que não haja outros incidentes em partidas da equipe nacional da Inglaterra.

O Órgão de Controle, Ética e Disciplina tomou a decisão de punir a seleção inglesa por causa da falta de ordem e disciplina dentro e nos arredores do estádio de Wembley, onde aconteceu a final da edição da Eurocopa disputada neste ano.

Além disso, a punição ainda gera uma multa de 100 mil euros (R$ 640,6 mil na cotação atual) para a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), já que também foram registradas invasão de campo, lançamento de objetos e distúrbios durante a execução dos hinos nacionais.

O Ministério do Interior do Reino Unido informou que 92 pessoas foram presas durante os jogos da Eurocopa disputados em Londres, sendo que 39 detenções aconteceram no dia da final contra a Itália.